Alicia Vikander e Riley Keough nel primo trailer di Dove la terra trema di Netflix

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale di Dove la terra trema (Earthquake Bird in originale), nuovo thriller diretto da Wash Westmoreland (Still Alice, Colette) che vede come protagonista assolute le ottime Alicia Vikander (The Danish Girl, Ex-Machina) e Riley Keough (La truffa dei Logan).

Tratto dall'omonimo bestseller scritto da Susanna Jones, Dove la terra trema è ambientato nella Tokyo del 1989 e racconta la storia psicologicamente disturbante della relazione tra Lucy Fly, enigmatica donna americana giunta in Giappone con un bagaglio emotivo doloroso, e Teiji, affascinante fotografo del posto con problemi molto simili. L'imperturbabile apparenza e tranquillità di Lucy cominciano però a sgretolarsi quando l'ingenua Lily Bridges comincia a mettersi fra loro, rimanendo invischiata nelle vite di entrambi e scomparendo improvvisamente nel nulla, forse morta.



Il film si presenta come un thriller psicologico-relazionale, sulla falsa riga de L'Amore Bugiardo di David Fincher, persino con le stesse atmosfere ammorbanti e grige, solo mediate dal fascino orientale del Giappone.



Nel cast di Dove la terra trema troveremo anche Jack Huston, Naoki Kobayashi, Akiko Iwase e Crystal Kay, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 15 novembre. A produrre il film figura anche la Scott Free di Ridley Scott. Cosa ne pensate? Vi incuriosisce questo trailer? Pensate di dargli un'occasione?



