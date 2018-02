Alicia Vikander protagonista del thriller The Marsh King's Daughter di Morten Tyldum

, premio Oscar per, è stata scelta come protagonista per il nuovo thriller diretto da, intitolato. Il film è un adattamento del romanzo di Karen Dionne, firmato da Elle Smith e Mark L. Smith. Del progetto si occuperanno Black Bear Pictures e SXTInternational.

The Marsh King's Daughter vedrà Alicia Vikander nei panni di Helena Petterier, una donna che all'apparenza vive una vita bellissima insieme al marito e alla figlia. Tuttavia nel passato di Helena si nasconde un segreto: la madre venne rapita quando era una ragazzina e lei nacque dalla relazione con il criminale. Per dodici anni Helena ha vissuto sotto il controllo del padre rapitore, fino al momento in cui è stato arrestato e condannato. In seguito ad un'evasione dal carcere, la donna dovrà tornare a fare i conti con l'uomo, soprannominato Marsh King, con l'obiettivo di proteggere la propria famiglia.

A parlare del progetto è stato David Kosse, presidente di SXTInternational:"The Marsh King's Daughter è uno dei thriller maggiormente ipnotici che possiate leggere, un po' come Millennium - Uomini che odiano le donne o L'amore bugiardo - Gone Girl. Nessuno migliore di Morten Tyldum potrebbe dirigere questa storia psicologicamente coinvolgente, complessa e affascinante".

Alicia Vikander nel 2017 ha recitato in Tulip Fever di Justin Chadwick, Euphoria di Lisa Langseth e Submergence di Wim Wenders. Nel 2018 la vedremo nelle vesti di Lara Croft in Tomb Raider di Roar Uthaug.