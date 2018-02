Alicia Vikander è Lara Croft in due nuovi poster di Tomb Raider

In attesa del suo arrivo nei cinema di tutto il mondo - previsto per marzo - laha diffuso in rete due nuovi poster promozionali per il nuovo adattamento cinematografico di Tomb Raider , ispirato alla famosa saga di videogames, che vedrànei panni di

Trovate questi due nuovi poster comodamente in calce a questa notizia.

Nel cast di Tomb Raider, oltre alla Vikander, vedremo Walton Goggins, nei panni di Mathias Vogel, un archeologo rivale di Richard Croft, papà deceduto di Lara, che in questa nuova versione avrà il volto di Dominic West. Ma il cast dell'adattamento cinematografico include anche attori come Kristin Scott Thomas, Daniel Wu, Hannah John-Kamen, Nick Frost e Antonio Aakeel.

Il reboot cinematografico ha entusiasmato i fan più accaniti della saga di videogames, mentre molti altri detrattori hanno già trovato la Vikander poco adatta per interpretare l'iconico personaggio di Lara Croft. Ricordiamo che anni fa Tomb Raider è già stato adattato sul grande schermo, con discreto successo al botteghino, con due film che vedevano Angelina Jolie interpretare il personaggio.

Questa nuova avventura cinematografica è diretta dal regista Roar Uthaug, da una sceneggiatura firmata da Geneva Robertson-Dworet e Alastair Siddons.

Questo nuovo adattamento cinematografico di Tomb Raider sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures in tutto il mondo a partire da marzo.