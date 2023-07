Alicia Vikander attacca: 'I personaggi femminili sono troppo semplificati'

L’attrice svedese Alicia Vikander ha ricevuto uno dei due President’s Award al Karlovy Vary international Film Festival e, in occasione della premiazione e della presentazione di FireBrand, ha parlato con TheWrap a proposito della sua carriera e del suo intento di dare importanza alle figure femminili nell’industria cinematografica.

Dopo avervi presentato, in onore della sua interpretazione di Lara Croft, Alicia Vikander, oggi vi riportiamo che l’attrice, sempre più protagonista del panorama cinematografico internazionale, ha ricevuto il premio del festival ceco e si è aperta con il magazine online a proposito di un tema sempre più d’attualità come la rappresentazione femminile nel cinema contemporaneo.

Interrogata sull’importanza che ricopra per lei apparire in film incentrati sulle figure femminili, l’attrice svedese ha risposto: “Nella mia breve carriera ho potuto assistere a un cambiamento radicale nell’aspetto dell’industria e nella realizzazione dei film. Per me la sfida in questo momento è rappresentata dal desiderio che le storie femminili siano raccontate nel modo più onesto possibile. Voglio che una donna sia meravigliosa, bella, cattiva, strana e non omologata. Voglio l’aspetto completo. E credo che questo sia stato il problema nel passato, cioè che si tendesse a ridurre un personaggio femminile in qualcosa di molto più semplificato. Quindi credo che sia questo il problema che sto cercando di risolvere ora”.

In attesa di poter vedere il lavoro di Alicia Vikander in Firebrand, vi riportiamo le idee di Jude Law a proposito della monarchia britannica.