Alicia Vikander compie 35 anni: 'The Danish Girl è anche merito di mio padre'

Alicia Vikander ha avuto una ascesa ad Hollywood fulminea. L'attrice, infatti, in poco più di due anni ha scalato ogni gerarchia conquistando l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. In occasione del suo 35esimo compleanno, la celebriamo svelando un piccolo retroscena sulla sua vittoria.

La Vikander è stata sempre particolarmente attenta al modo in cui le donne vengono rappresentate sul grande schermo, criticando molto spesso determinate tendenze di Hollywood. Secondo la Vikander i film semplificherebbero troppo la figura femminile rendendola, molto spesso, piatta e con poco spessore. Parlando della sua esperienza in The Danish Girl, l'attrice ha raccontato quanto sia stato fondamentale per lei il sostegno della sua famiglia e, in particolare, di suo padre.

Avendo una madre attrice, la Vikander ha passato gran parte della sua vita dietro le quinte. "I miei genitori hanno divorziato quando ero giovane e quando non riuscivano a trovare una baby sitter, ero dietro le quinte. Mi è sempre piaciuto questo mestiere" ha raccontato l'attrice. "Anche oggi i miei genitori mi sostengono e leggono tutti i copioni che trovano interessanti. Quando mio padre ha letto The Danish Girl se ne è innamorato. Mi ha detto: 'Devi fare per forza questo film.' È anche merito loro se oggi posso vantarmi di aver vinto un Oscar. Loro mi hanno dato la convinzione che tutto può succedere." ha concluso la Vikander.

