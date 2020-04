Alicia Silverstone vuole essere di nuovo Batgirl: 'Ne vado molto fiera!'

Sono passati 23 anni dall'uscita di Batman & Robin, quarta e ultima puntata della serie Warner Bros. iniziata nel 1989 con Tim Burton e Michael Keaton e conclusasi con Joel Schumacher, George Clooney, Chris O'Donnell e soprattutto il debutto della Batgirl di Alicia Silverstone.

Il film proponeva una versione alternativa della Batgirl che i fan della DC Comics conosco (Barbara Wilson, e non Barbara Gordon, figlia del commissario) e ad oggi è l'unica versione live-action della supereroina di Gotham. E, in una recente intervista, la Silverstone ha dichiarato che vorrebbe conservare il primato e avere la possibilità di interpretare nuovamente Batgirl.

Parlando con Collider, l'attrice ha dichiarato che il film oggi funzionerebbe meglio rispetto a due decenni fa. "Ho adorato tutte le mie scene con Michael Gough [attore di Alfred, ndr]. Michael Gough è un sogno e adoro quell'uomo così tanto. Quindi, sai, solo stare con lui è stato così incredibile e adorabile. Sto cercando di pensare di cos'altro sarei orgogliosa. Voglio dire, mi piace quando riesco a fare le scene di combattimento con Uma Thurman. È divertente. Ma mi piacerebbe rifare tutto da capo nei panni di questa donna! Penso che funzionerebbe molto meglio ora."

Batman & Robin ebbe un debutto fortissimo al box office, dove però frenò quasi immediatamente: alla fine avrebbe portato a casa appena $238,2 milioni con un budget stimato di $160 milioni. Inoltre, il film non è andato particolarmente bene dal punto di vista della critica, e la Silverstone in particolare andò a vincere il Razzie Award per la peggiore attrice non protagonista per il suo turno di Batgirl.

Ricordiamo che DC Films sta attualmente lavorando ad un adattamento su Batgirl: il personaggio sarebbe dovuto comparire originariamente in Birds of Prey, ma è probabile che farà parte del Gotham-Verse che Matt Reeves sta costruendo con The Batman.