Alicia Silverstone, un sequel di Sbucato dal passato?:'Qualsiasi cosa con Brendan Fraser!'

Famoso per il ruolo di Rick O'Connell nella trilogia de La mummia e recentemente per il personaggio di Charlie in The Whale di Darren Aronofsky, che gli ha permesso di ottenere l'Oscar al miglior attore protagonista, Brendan Fraser nel 1998 recitò nella commedia Sbucato dal passato, al fianco di Alicia Silverstone.

Il successo ottenuto nell'ultimo anno ha attirato l'attenzione anche di suoi colleghi del passato, proprio come la star di Batman & Robin, desiderosa di tornare a recitare con Fraser in un sequel della commedia diretta da Hugh Wilson.



Alla domanda diretta sull'eventuale sequel di Sbucato dal passato, Silverstone ha risposto:"Con Brendan? Farei qualsiasi cosa con Brendan. È stato così divertente. L'ho appena visto dopo aver vinto il suo Oscar ed è così adorabile. Nel suo discorso ha parlato di come tutti noi attraversiamo un momento difficile e bisogna crescere, lottare è parte della vita e poi guarda così gli è successo! Quindi sì, sarei felice di farlo". Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Whale, l'ultimo film di Aronofsky al cinema, interpretato da Brendan Fraser.



In Sbucato dal passato, un uomo (Brendan Fraser), emerge improvvisamente da un covo anti bomba nel quale è cresciuto, dopo trentacinque anni, alla ricerca di provviste. Incontrerà la commessa Eve Rustikoff (Alicia Silverstone).



I due attori sono accomunati anche da un personaggio DC: Brendan Fraser ha recitato in Batgirl nel ruolo di Firefly, nonostante il film sia stato poi clamorosamente cancellato mentre Alicia Silverstone ha recitato nel ruolo di Batgirl nel flop Batman & Robin di Joel Schumacher, insieme a George Clooney e Chris O'Donnell.