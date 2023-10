Alicia Silverstone, dopo Reptile scoprite il nuovo thriller erotico The Bird and the Bee

La star di Reptile Alicia Silverstone è la star del nuovo thriller erotico dal titolo The Bird and the Bee, al fianco della star di Love Karl Glusman e diretta da Justin Kelly. La produzione del film è terminata questa settimana e la lavorazione ha potuto proseguire grazie ad un accordo con SAG-AFTRA nel bel mezzo dello sciopero.

The Bird and the Bee racconta la storia di una dirigente di successo (Silverstone) che entra in conflitto con un amante respinto (Glusman) dopo che lo stesso ha spinto troppo oltre la propria ossessione nei confronti della donna. Alicia Silverstone è reduce dal successo del film Netflix con Benicio del Toro: recuperate su Everyeye la recensione di Reptile.



Jack Donnelly si è occupato della scrittura della sceneggiatura, mentre la produzione è affidata a Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman. Justin Kelly ha descritto il film come "una versione unica di una storia d'amore contorta che sono entusiasta di dare vita perché non è solo una grande storia ma anche un entusiasmante allontanamento rispetto ai miei film precedenti".



"Ho immediatamente immaginato l'aspetto e l'atmosfera dei tanti grandi thriller erotici degli anni '80 e '90: eleganti, lunatici, sexy" ha proseguito Kelly.

A giugno si è parlato di un clamoroso ritorno di Alicia Silverstone nel ruolo di Batgirl, personaggio interpretato nello sfortunatissimo Batman & Robin, al fianco di George Clooney e Chris O'Donnell.