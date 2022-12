Alice, Darling, Anna Kendrick è vittima di una relazione violenta nel trailer del film

Lionsgate ha pubblicato il primo trailer di Alice, Darling, il nuovo thriller psicologico con protagonista la star di Pitch Perfect, Anna Kendrick, che uscirà inizialmente nelle sale americane il 30 dicembre e il successivo 20 gennaio.. Al momento non è ancora stata annunciata la data d'uscita del film delle sale italiane.

Nel trailer si vede la protagonista che si reca ad una festa di compleanno con le proprie amiche, svelando i problemi della relazione tossica con il proprio fidanzato, che controlla ogni aspetto della sua vita. Anna Kendrick reciterà in Rodney & Sheryl, un nuovo film Netflix.



Diretto da Mary Nighy, Alice, Darling è scritto da Alanna Francis e nel cast, insieme ad Anna Kendrick recitano anche Kaniehtiio Horn, Charlie Carrick e Wunmi Mosaku.



La sinossi del film riporta la storia di "una donna che viene spinta verso una crisi con il proprio fidanzato psicologicamente violento di nome Simon. Mentre si trova in vacanza con due intime amiche, Alice riscopre se stessa e soprattutto una prospettiva diversa. Lentamente inizia ad allentare le corde di questa co-dipendenza che li lega. Ma la vendetta di Simon è tanto inevitabile quanto sconvolgente e, una volta scatenata, mette alla prova la forza di Alice, il suo coraggio e le sue amicizie profonde".



In relazione al suo ruolo nel film, Anna Kendrick ha raccontato di aver subito abusi nel corso della sua vita.