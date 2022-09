Alice, Darling: Anna Kendrick salvata nell'ascensore del TIFF

Il Toronto International Film Festival ha aperto le danze mentre a Venezia si sono appena spenti i riflettori. E in Canada, per un Brendan Fraser che viene premiato per The Whale e per la sua interpretazione da molti definita da Oscar, una Anna Kendrick rimane bloccata in ascensore con altre 7 persone.

L'attrice statunitense è da poche ore in Ontario per presentare in anteprima il suo ultimo lavoro Alice, Darling e concedersi alle conferenze stampa ed interviste di rito. Della pellicola ha parlato in una recente intervista, durante la quale un capitolo buio del suo passato è venuto alla luce: come la protagonista del film, anche Anna Kendrick si è ritrovata in una relazione abusante e psicologicamente invalidante.

Poco prima dell'inizio della prima del suo film, la protagonista di Pitch Perfect ha preso "l'ascensore sbagliato al momento sbagliato". Un guasto ha infatti lasciato la Kendrick bloccata per qualche minuto prima dell'arrivo salvifico dei soccorsi. Una scena che è stata ripresa dalla stessa attrice, che con il suo telefonino ha postato il divertente incidente sui social. Un ritardo più che giustificato allora, nonostante l'appuntamento è la proiezione in anteprima del tuo film davanti a critici e giornalisti.

Ironizzando ha poi aggiunto: "Era così assurdo che accadesse durante un tour promozionale di un film che è sembrato immediatamente comico. Ho usato la classica scusa del 'sono in ritardo perché mi hanno salvata da un ascensore'", aggiungendo: "Alcuni adorabili vigili del fuoco canadesi mi hanno fatto strisciare fuori dalla parte superiore della botola. Non riuscivo a smettere di fare battute. Anche se forse è un meccanismo di difesa".

Seppur in ritardo al suo stesso film, per la Kendrick non ci sono stati altri incidenti di percorso e a noi non tocca che attendere ancora un po' per poterla ammirare in Alice, Darling.