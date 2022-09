Alice, Darling e Anna Kendrick: 'Anche io sopravvissuta ad un abuso'

Occhi puntati sul Toronto International Film Festival della prossima settimana. In Canada Brendan Fraser verrà premiato per The Whale dopo una Venezia in visibilio per la prima del film di Aronofsky, ma a Toronto sarà anche la volta di Alice, Darling, pellicola thriller della regista Mary Nighy.

Star protagonista del film è Anna Kendrick, che abbiamo imparato a conoscere in Pitch Perfect e Twilight e che in una recente intervista ha raccontato un capitolo della sua vita passata tristemente simile a quello del suo personaggio nel film.

Alice, Darling, sceneggiato da Alanna Francis, racconta di una ragazza che tenta di sfuggire da una relazione tossica con il fidanzato Simon (interpretato da Charlie Carrick) e che la isola dai suoi amici (Kaniehtiio Horn e Wunmi Mosaku). Una storia che alla Kendrick ha ricordato il suo di abuso subito e di una pressione e violenza psicologica dalla quale è riuscita fortunatamente a districarsi.

Realizzare questa pellicola è stato "catartico" e "terapeutico", nonostante la sua paura iniziale rivelata alla regista Nighy: "Ricordo il mio primo incontro Zoom con Mary Nighy, la regista, per rivelarle quello che stavo passando. E le ho anche detto: Tutto questo è successo molto di recente. Anzi, è successo così di recente che se il film si girasse tra un mese, probabilmente non dovrei farlo".

Un' esperienza traumatica dalla quale l'attrice è riuscita ad evadere, cosa non scontata ed immediata ai nostri giorni. Non ci resta che attendere l'inizio de Toronto Film Festival, allora, per poter dare un primo sguardo alla pellicola che vede la Kendrick protagonista. Per ora occhi puntati alla Mostra di Venezia e al suo programma, che ha ancora qualche sorpresa da regalarci prima della sua conclusione.