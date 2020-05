Alice Cooper vorrebbe l'amico Johnny Depp nel suo ruolo in un eventuale biopic

Intervistato da Yahoo! Entertainment, il controverso rocker Alice Cooper ha parlato della possibilità che venga realizzato un film biografico sulla sua vita, esprimendo a chiare lettere il suo endorsement nei confronti dell'amico Johnny Depp, dichiarando di voler essere interpretato da lui nel caso si dovesse concretizzare il progetto.

"Spero che non lo facciano dopo che sarò morto... Di solito realizzano biopic su band che hanno avuto un enorme successo commerciale, io ho avuto successo e ho venduto un sacco di dischi, ma non sono così popolare. Ho sempre preferito il lato oscuro" ha dichiarato Cooper.

Poi l'appello e l'attestato di stima nei confronti di Johnny Depp:"Penso che un film su di me possa essere un gran film. E se Johnny Depp fosse un po' più bello potrebbe essere lui ad interpretarmi. Johnny sarebbe l'attore perfetto perché ama interpretare quei personaggi che nessun altro vuole interpretare. E adora i trucchi prostetici, così potrebbe indossare il mio naso. Una cosa è certa, mi conosce talmente bene che è in grado di imitarmi alla perfezione" ha concluso la rockstar.



Alice Cooper e Johnny Depp hanno formato il supergruppo rock Hollywood Vampires, insieme a Joe Perry degli Aerosmith, in onore del The Hollywood Vampires, un club per rockstar creato da Alice Cooper negli anni '70.

Nato a Los Angeles nel 2015, l'album di debutto del gruppo ha ospitato altre star della musica come Paul McCartney, Dave Grohl, Brian Johnson e Joe Walsh.

