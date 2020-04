Alice Cooper consiglia gli horror da vedere in quarantena

La pandemia di COVID-19 ha condizionato il mondo nelle ultime settimane e la quarantena prosegue praticamente dappertutto. Come diverse star hanno fatto prima di lui anche Alice Cooper ha deciso di consigliare ai propri fan quali film e serie tv guardare su Netflix in questo periodo d'isolamento, durante il quale poter recuperare qualche titolo.

Cooper di recente ha pubblicato su Instagram un elenco del suo 'Quarantine Horror Binge', di film e show tv da guardare sulla piattaforma streaming mentre si è a casa. La lista comprende una vasta gamma di tipologie horror, sia cinematografiche che televisive, da Stranger Things a Rosemary's Baby e Sweeney Todd.



Ovviamente Alice Cooper si riferisce a prodotti che sono disponibili su Netflix Nord America, e quindi potenzialmente non disponibili nelle librerie di Netflix di altri Paesi. Inoltre, nel caso di American Horror Story, sono disponibili solo otto stagioni, visto che la nona stagione - 1984 - non è ancora stata resa disponibile sulle piattaforme streaming.

Tra i titoli segnalati dalla rockstar ci sono anche Dracula (serie tv), Venerdì 13, Paranormal Activity, Carrie - Lo sguardo di Satana, Final Destination, Nightmare e Candyman.

Oltre ad essere una rockstar, Alice Cooper è anche un attore e su Everyeye trovate la recensione di Suck, il film nel quale recita con Iggy Pop.

