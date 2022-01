Alia Shawkat rivela: 'Brad Pitt non era consapevole dei rumors che ci volevano insieme'

Alia Shawkat ha parlato delle voci che sono iniziate a circolare nel 2019 sulla sua presunta relazione con Brad Pitt. All’epoca il web era impazzito, in attesa di scoprire la verità. Ora sappiamo che in realtà non c’era niente tra i due attori e Shawkat ha ricordato di come Pitt ha risposto a quelle voci.

I rumors su Shawkat e Pitt iniziarono a circolare alla fine del 2019 ma, nel novembre dello stesso anno, fu confermato che non c'era niente tra i due. Nel 2020, Alia Shawkat spiegò a Vulture che erano stati presentati dal regista Spike Jonze e che erano solo amici.

Ora, in un’intervista rilasciata al The New Yorker, Shawkat ha raccontato che Pitt era totalmente ignaro di ciò che veniva riportato dai media a quel tempo: “Brad non ne aveva affatto consapevolezza, il che è così divertente. Perché non legge quella m**da. Gli ho detto: 'Sai che tutti pensano che ci stiamo frequentando? E c'è tutta questa faccenda, e io venga seguita.' E lui ha detto, 'Mi dispiace. Succede. Se esci con me, succede.' Non ne aveva affatto consapevolezza.”

Durante la stessa intervista al The New Yorker, l’attrice ha ricordato come la notizia sia giunta umoristicamente anche a sua nonna: “L'altro giorno ero a casa di mia nonna, la madre di mio padre. Era seduta lì a guardare la sua telenovela turca e accanto a lei c'è questa vecchia rivista di gossip con la faccia di Brad e la mia faccia in un piccolo cerchio. E diceva "Brad's New Girl!" E poi all'interno c’erano vecchie foto prese da Instagram di me e dei miei amici a cena. Diceva tipo: "TUTTO SU ALIA!". Tutta questa storia inventata su come stavamo passando del tempo insieme. Tutta questa me**a pazzesca. Ho guardato mia nonna e le ho chiesto: 'Perché hai questo giornale?' Lei ha risposto: 'Siete tu e questa star del cinema! Ed è la tua faccia.' Ne ero imbarazzata. Le ho detto che doveva buttarlo via e lei si è messa a ridere”.

Il vincitore dell'Oscar non sembra preoccuparsi delle voci sulla sua vita privata che lo hanno sempre accompagnato, dalla storia con Jennifer Aiston a quella con Angelina Jolie, proprio la Jolie sembrava molto gelosa di Shawkat secondo i rumors.