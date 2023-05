Alfred Molina compie 70 anni: 'No Way Home? Pensai che ormai avevo rughe e sedere floscio'

L'annuncio del ritorno di Doc Ock in Spider-Man: No Way Home ha fatto saltare i fan Marvel dalla poltrona prima ancora di poter assistere a una proiezione del film di Jon Watts: non tutti, però, sanno della prima reazione che ebbe Alfred Molina quando gli fu chiesto di riprendere il ruolo interpretato in Spider-Man 2.

Molina, che oggi spegne le sue prime 70 candeline, era infatti in bilico tra l'ovvio entusiasmo di poter tornare nei panni di un personaggio tanto amato e la paura di non esserne più in grado... Almeno dal punto di vista fisico, essendo trascorsi ben 17 anni dall'ultima volta!

"Quando mi hanno proposto di tornare a interpretare il Doctor Octopus ho pensato: 'Ho 17 anni in più. Ho il doppio mento, le rughe e il sedere floscio. Come farò?' Per fortuna la tecnologia si è evoluta in modo incredibile. È stato bello tornare a fare qualcosa di familiare, anzi è stato ancora più emozionante, perché tutto era completamente nuovo. Il problema vero è stato che, mentre giravamo, eravamo tutti obbligati a non dire nulla sul film e sulla nostra presenza nel nuovo Spider-Man, perché doveva essere un segreto. Ma internet è pieno di notizie e io mi descrivo come la persona peggiore a cui raccontare un segreto ad Hollywood. È stato veramente difficile non fare spoiler" ha spiegato l'attore durante un'intervista rilasciata a Variety. Noi, dal canto nostro, sulla forma fisica del buon Alfred non abbiamo avuto proprio niente da ridire! Sempre Molina, intanto, ha ricordato la rabbia di Kevin Feige per uno spoiler su Doc Ock.