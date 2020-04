Alfred Hitchcock, 40 anni senza il maestro del terrore e della suspense

Tra due giorni saranno esattamente quarant'anni dalla scomparsa di uno dei geni che meglio ha incarnato, interpretato, plasmato l'arte del cinema: parliamo di Alfred Hitchcock, che il 29 aprile del 1980 moriva in seguito a una serie di problemi cardiaci.

È un esercizio quasi imbarazzante ricordare quanto il regista di Psyco sia stato fondamentale per l'evoluzione della settima arte: Hitchcock ha ormai trasceso da tempo lo stato di semplice regista cult, assurgendo a quello di storia, letteratura del grande schermo.

I meriti di Hitchcock non li scopriamo oggi: dall'utilizzo della suspense ancora oggi probabilmente ineguagliato a una capacità rara di descrivere la condizione umana, tramite il terrore sapientemente alternato con un'inimitabile approccio british nel modo di fare ironia. Al baronetto Alfred (titolo insignitogli dalla regina Elisabetta pochi mesi prima della sua morte) va inoltre attribuita anche l'invenzione del MacGuffin, quell'oggetto solitamente di nessuna utilità reale ma grazie alla cui esistenza si mettono in moto gli eventi narrati dal film (si vedano Psyco, Notorious o Intrigo Internazionale) e per il quale signori del cinema come Quentin Tarantino non smetteranno mai di ringraziare il maestro.

Questo e molto, molto altro era Alfred Hitchcock, personaggio senza il quale il cinema che conosciamo non sarebbe lo stesso e, probabilmente, perderebbe parecchio del suo spessore. Per chi volesse approfondire la figura del grande regista, qui trovate la nostra recensione di Hitchcock, film che racconta i giorni della lavorazione di Psyco.