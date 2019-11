Alfonso Gomez-Rejon dirigerà il film Nesflash con protagonista Chris Pine

Da The Current War a Newsflash: il regista texano Alfonso Gomez-Rejon sarà al timone del progetto con protagonista Chris Pine, ambientato ai tempi dell'assassinio di JFK.

Basato su una sceneggiatura di Ben Jacoby (Borderland, Bleed), precedentemente inserita nella Black List delle sceneggiature di Hollywood, gli avvenimenti di Newsflash si concentrano in data 22 novembre 1963, ovvero il fatidico giorno dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.

"Walter Cronkite rischiò il tutto per tutto per ottenere la versione più veritiera dell'accaduto quando un presidente venne assassinato, una nazione spaventata finì in lacrime, e la televisione diventò adulta. Il film ripercorre la strada che portò Cronkite dall'essere un semplice giornalista televisivo al divenire 'l'uomo più fidato d'America'" recita la sinossi della pellicola che ha ora trovato non solo il suo regista, ma anche il suo protagonista.

Nonostante dei primi comunicati volessero Seth Rogen nei panni Cronkite, è stato ora confermato che sarà Chris Pine a interpretare il giornalista, mentre il cineasta di Edison - L'Uomo che Illuminò il Mondo, Alfonso Gomez-Rejon, dirigerà il film prodotto da Stampede.



"La sceneggiatura di Ben cattura in maniera incantevole il sentimento, come ci si deve essere sentiti in redazione quel giorno. La vedo come una origin story di un eroe che è nato in un tempo in cui cercare la verità e unire una nazione era più importante di vincere o degli ascolti, il che sembra quasi una profezia" ha dichiarato Gomez-Rejon, mentre Greg Silverman della Stampede ha affermato: "Alfonso ha un dono senza eguali nel catturare dei momenti effimeri della vita e rendere la storia più presente che mai. È un regista dall'enorme talento, e la sua visione per Newsflash unirà ogni generazione che conosce questa storia - e chi credeva solamente di conoscerla".

La prima fase di produzione di Newsflash inizierà nel mese di febbraio a New York. Precedentemente era stato riportato come Logan Lerman fosse in trattative per la parte di Dan Rather.