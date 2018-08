Alfonso Cuaron ha incontrato la Warner per dirigere un film DC (ma non ha accettato)

Il regista del prossimo - e atteso - Roma, Alfonso Cuaron, avrebbe incontrato i vertici della Warner Bros. per dirigere, potenzialmente, un film della DC ma le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi.

Dopo il fiasco di Justice League, la Warner sta rivedendo i suoi piani per gli adattamenti della DC e, non è un caso, che farà uscire Aquaman a più di un anno di distanza dal precedente capitolo. Ma le cose bollono in pentola dietro le quinte e nel 2019 vedremo ben tre prodotti: Shazam!, Wonder Woman 1984 e il film sul Joker. Ma mentre i piani per il 2020 sono ancora top-secret, la domanda dei fan è: quale regista si occuperà di queste pellicole post-licenziamento di Zack Snyder?

Non Alfonso Cuaron. Secondo un rumor di Revenge of the Fans (non confermato), il regista di Gravity avrebbe incontrato i vertici della Warner qualche mese fa per parlare della possibilità di dirigere una pellicola ispirata ai fumetti della DC. Chiaramente il meeting non è andato come previsto e Cuaron ha declinato l'offerta; al momento non è chiaro quale progetto gli sia stato offerto ma Cuaron non sembra essere interessato agli adattamenti della DC.

E voi quale progetto della DC Entertainment avreste visto bene in mano al filmaker?