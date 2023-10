Alfonso Cuaron conferma un vecchio rumor: 'Si, tentai di girare Gravity nello spazio'

Alfonso Cuaron sta lavorando all'attesa serie tv Disclaimer, in uscita nel 2024 per Apple TV+, ma in occasione dei 10 anni di Gravity l'acclamato autore messicano si è preso del tempo per ricordare uno dei suoi capolavori con la rivista Empire.

Durante l'intervista, Alfonso Cuaròn ha confermato le voci secondo cui avrebbe effettivamente preso in considerazione l'idea di girare il film nello spazio, un'indiscrezione che da anni circola intorno al thriller con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney e che nel tempo aveva assunto i contorni del mito hollywoodiano. Ma, parlando con Empire, l'autore pluri-premio Oscar ha spiegato che girare Gravity nello spazio è stato impossibile per due fattori principali:

“Il denaro, innanzitutto”, ha detto Cuaròn. “Sarebbe stato troppo costoso per le nostre tasche. Ma anche se avessimo avuto i soldi necessari, la ragione numero è stata Sandra Bullock: nel corso della sua vita Sandra ha subito due incidenti aerei, non uno - che già sarebbe tanto - ma due, e per lei volare è un enorme sacrificio ancora oggi. Chiaramente, quindi, l'idea di salire su un razzo o qualcosa del genere era impensabile per lei. Anche se avessimo avuto il budget necessario, non lo avremmo fatto per questa sua decisione".

Alla fine però, grazie al talento visionario di Alfonso Cuaron, Gravity non ha necessitato di vere riprese nello spazio per restituire con la macchina da presa tutti i pericoli del vuoto e dell'assenza di gravità. A distanza di dieci anni, rimane ancora uno dei film più sbalorditivi di sempre.

