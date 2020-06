Alfonso Cuarón è la nuova star di TikTok: il regista di Roma ostaggio della figlia

Bello il cinema d'autore, certo: ogni tanto, però, anche gente come Alfonso Cuarón e Nicolas Winding Refn ha bisogno di una pausa dal lavoro. Perché, allora, non sfruttare il tempo libero tentando di sfondare anche su uno schermo molto più piccolo di quelli a cui sono abituati?

Lo schermo in questione è quello degli smartphone e il social è TikTok, non esattamente il primo posto in cui ci aspetteremmo di trovare i registi di Roma, Gravity, Drive e The Neon Demon! Occhio, però: l'ascesa di Cuarón e Refn sul "social dei balletti" non è proprio farina del loro sacco.

Esattamente come accaduto al suo collega tempo fa, il povero Alfonso è stato infatti coinvolto nei video della figlia: al contrario di un Nicolas Winding Refn incredibilmente disinvolto e autoironico (per quanto non esattamente un Roberto Bolle in erba), Cuarón si è però mostrato decisamente più impacciato e meno avvezzo al format, limitandosi a sorridere sornione e sottostando con pazienza al sopruso perpetuatogli dalla ragazzina per più di un video.

Chissà che, con un cinema sempre più in difficoltà, due autori di questo calibro non decidano un giorno di spostare sul serio la loro attenzione su social di questo tipo! No, tranquilli: stiamo solo scherzando. O forse no? Con un tipo come Nicolas Winding Refn, d'altronde, non sappiamo mai cosa aspettarci.