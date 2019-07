Alexandra Shipp raggiunge Michael Fassbender e Schwarzenegger nel cast di Kung Fury 2

Continuano a rimpinguarsi le fila attoriale dell'atteso e interessante Kung Fury 2, sequel del mediometraggio ormai di culto del 2015 che sarà diretto da David F. Sandberg (Shazam!) e che vede già tra i protagonisti nomi d'eccellenza del calibro di Michael Fassbender (Steve Jobs) e Arnold Schwarzenegger.

Come riporta in esclusiva in queste ore il puntualissimo Deadline, comunque, a raggiunge i due attori ed Eiza Gonzalez nel cast è adesso la lanciatissima Alexandra Shipp, vista di recente nei panni di Tempesta in X-Men: Dark Phoenix, ultimo capitolo della condotta mutante in casa 20th Century Fox. Tra gli altri interpreti c'è anche David Hasselhoff.



La commedia d'azione è ambientata nel 1985 a Los Angeles, città protetta dal vigilante Kung Fury, "il poliziotto più figo di tutto i tempi". Fa parte dei cosiddetti Thundercorps, squadre speciali di polizia assemblate per sistemare i danni temporali, che nella storia riportano il nostro Kung Fury indietro fino al malvagio Kung Fhurer, Adolf Hitler. Tutto è rimesso nella mani del nostro eroe, salvare la storia e la Miami Kung Fu Academy.



La Shipp vestirà i panni di Rey Porter, una anchorwoman che farà di tutto per ottenere la migliore storia possibile da Kung Fury. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.