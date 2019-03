Alexandra Shipp sul nuovo X-Men: Dark Phoenix e Tempesta con... Black Panther

Al WonderCon Simon Kinberg e Hutch Parker hanno svelato tanti dettagli su X-Men: Dark Phoenix, il nuovo episodio della saga dedicata ai mutanti di casa Marvel in uscita a giugno.

Adesso è il turno della giovane Alexandra Shipp, interprete del personaggio di Ororo Munroe a.k.a. Tempesta, ruolo che fu interpretato da Halle Berry nella saga originale. Riguardo questo nuovo capitolo, la Shipp elogia il suo ruolo all'interno del progetto: "In Dark Phoenix Tempesta ha più un ruolo matriarcale di quanto lo avesse nel precedente Apocalisse. Sono passati dieci anni. Quando Jean inizia a perdere il controllo ed entra nel territorio della Fenice Nera, è bello vedere come Tempesta reagisce a tutto questo".

"Adoro tutto di questo film" continua "Quando giravo X-Men: Apocalisse, sembrava di essere in un fumetto. Sembrava di star camminando all'interno di un fumetto ma Dark Phoenix è differente, è più grintoso. Non è fumettoso, è più crudo, realistico, spaventoso a volte. E' spaventoso sapere che qualcuno che conosci possa perdere la testa".

Questo film, presentato al WonderCon, sarà una sorta di finale per l'intera saga prima del reboot dei Marvel Studios ma la Shipp chiarisce: "Non ha un finale vero e proprio, è più un finale aperto. Stiamo parlando della Marvel. Oggi sei morto, domani resusciti".

Infine, immancabile un commento dell'attrice riguardo un potenziale coinvolgimento sentimentale del personaggio con Pantera Nera all'interno del reboot di casa Marvel, cosi come accadeva nei fumetti originali: "Non credo che Tempesta abbia bisogno di T'Challa ma più di un film tutto suo! Non necessariamente con me, ma deve esser fatto! Una donna non ha bisogno di un uomo per darle validità e, inoltre, lei è stata 'in giro' più a lungo di lui.".