Alexandra Daddario diventa Zatanna in una splendida fan art

La star di Baywatch, Alexandra Daddario, si trasforma in Zatanna, nella suggestiva fan art realizzata da BossLogic e comparsa su Instagram. Per il momento non esistono progetti che riguardano il DC Extended Universe e Zatanna ma Alexandra Daddario è un nome che circola sempre, quando si tratta di fan casting. E in futuro DC potrebbe ascoltarli.

L'opera d'arte di BossLogic fa indossare alla Daddario l'iconico cappello a cilindro dopo aver eseguito una sorta d'oscuro incantesimo. La donna è circondata da uccelli e tarocchi mentre i suoi occhi s'illuminano di uno sguardo gelido e soprannaturale.

Si tratta di un esempio piuttosto suggestivo di come potrebbe apparire Alexandra Daddario nel ruolo.



Al di là del DC Extended Universe, lo scorso anno si era parlato di un progetto di Warner Bros. che riguarda un film indipendente su Zatanna, già menzionata come membro della Dark League per il film action prodotto da Scott Rudin. I progetti indipendenti di Warner riguardano anche The Flash, Cyborg, Supergirl e diversi altri personaggi.

Qualche settimana fa venne pubblicata una fan art di Tom Hiddleston nei panni del Joker, così come quella di Lucas Till al posto di Ezra Miller nei panni di Barry Allen.

Alexandra Daddario ha recitato di recente nella commedia romantica di Elise Duran, Can you keep a secret?, con al fianco la star di Teen Wolf e Supergirl, Tyler Hoechlin.