Alexandra Daddario sarà la nuova Wonder Woman? Ecco che aspetto avrebbe

Quello di Alexandra Daddario per Wonder Woman è un nome che circola da parecchio tempo, ancor prima della scelta di Gal Gadot nel ruolo di Diana Prince per il DC Extended Universe. Una nuova fanart comparsa sui social mostra l'ipotetica versione dell'attrice in uno dei ruoli maggiormente iconici della DC.

Questa versione di Diana indossa un costume che sembra essere ispirato al look che indossava nell'era DC Rebirth, con un pizzico di New 52.

Ma Alexandra Daddario nel ruolo di Wonder Woman è un'ipotesi concreta? In base alle notizie trapelate negli ultimi anni non è mai stata in trattative per il ruolo ma pare che l'era di Gal Gadot come Wonder Woman sia al capolinea.

Inizialmente Gal Gadot aveva confermato il ritorno in Wonder Woman ma successivamente le sue dichiarazioni sono state smentite da un report successivo. Variety smentì Gal Gadot affermando che James Gunn non vuole fare il film.



Al momento, James Gunn non si è espresso pubblicamente sulla questione e l'unico progetto su Wonder Woman in cantiere è Paradise Lost, che si concentrerà su Themyscira e le Amazzoni, ambientata prima dell'epoca di Diana.



Le voci che riguardano il ritorno di Gadot non sono legate a Wonder Woman 3 ma ad un ipotetico semi-reboot.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Alexandra Daddario nel ruolo di Wonder Woman?