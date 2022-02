Alexandra Daddario vittima di uno stalker? Arrestato davanti casa sua: aveva una pistola

Poteva finire in tragedia l'inquietante sipario di cui si è trovata vittima Alexandra Daddario, già protagonista della saga di Percy Jackson e del remake di Baywatch. Un uomo si è presentato sull'uscio di casa sua armato di pistola, urlando il suo nome prima di essere arrestato. Si indaga sulla pista dello stalking.

Nonostante non si possa parlare propriamente dell’ennesimo caso di home-invasion di cui sono costantemente vittima le star di Hollywood, poteva concludersi nel peggiore dei modi uno spiacevole episodio che ha avuto come protagonista, solo poche ore fa, l’attrice Alexandria Daddario. È appena emersa la notizia che un uomo armato di pistola si sarebbe presentato davanti alla sua casa di Los Angeles, inveendo contro l’abitazione a poca distanza e urlando più e più volte il nome della star. Spaventato dalle grida e preoccupato per la sorte dell’attrice, il vicinato ha chiamato il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che ha prontamente mandato una pattuglia.

Secondo il rapporto delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe opposto resistenza, rifiutandosi di abbandonare il quartiere come richiesto dagli agenti. A quel punto, sarebbe stato arrestato e condotto in caserma, dove è attualmente in custodia per gli accertamenti del caso da parte degli inquirenti. Al momento dell’arresto, l’uomo non aveva in realtà la pistola con sé, che è stata rinvenuta invece, carica, nell’automobile parcheggiata nelle vicinanze. I reporter d’oltreoceano non hanno ancora potuto appurare se la Daddario fosse presente a casa al momento dell’incidente, visto che nell’ultimo periodo è spesso fuori a trascorrere il tempo con il suo nuovo compagno, Andrew Form, con il quale ha ufficializzato il fidanzamento a dicembre.

Non è esclusa la pista dello stalking, considerando la strana dinamica e il comportamento dell’uomo, che continuava a invocare il nome dell’attrice. E considerando anche che la Daddario non è nota solo per i suoi ruoli su grande e piccolo schermo. Lanciata al grande pubblico dalla saga cinematografica dei Percy Jackson, sarebbe tornata con ruoli di primo piano nel remake di Baywatch con Zac Efron e nel catastrofista San Andreas con Dwayne Johnson, attualmente impegnato in un’interessantissima versione di Black Adam sul DCEU. Sul piccolo schermo invece, la Daddario ha avuto ruoli minori in White Collar e nella prima stagione di True Detective. Sui social, la star raccoglie un notevole bacino di fan con oltre 21,7 milioni di follower, mentre su YouTube sono presenti alcuni suoi format video registrati nella sua casa di L.A..

Non sarebbe né il primo né l’ultimo caso di stalking nei confronti di una star degenerato poi in un episodio di home-invasion. In passato, aveva fatto particolarmente scalpore un episodio simile di cui era rimasta vittima Jennifer Lopez, quando un intruso aveva letteralmente vissuto nella sua casa per una settimana intera. Più recenti l’home invasion di Jennifer Lawrence e quello più eclatante di Johnny Depp, nella cui casa è penetrato un intruso che si è fatto una doccia e preparato da bere. Nonostante le intenzioni relativamente “innocue”, l’attore è rimasto scosso dall’accadimento, che è caduto proprio nel periodo di massima tensione nel caso mediatico con Amber Heard.