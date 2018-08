Alexandra Daddario e Tyler Hoechlin protagonisti di Sai Tenere Un Segreto?

Deadline riporta che la star di Teen Wolf Tyler Hoechlin si è unito ad Alexandra Daddario nel cast della nuova commedia rom-com Sai Tenere Un Segreto?.

Il film è tratto dall'omonimo best-seller scritto dall'autrice britannica Sophia Kinsella e sarà una commedia romantica incentrata su Emma Corrigan (Daddario), una ragazza con non pochi segreti. Durante un turbolento viaggio in aereo, pensando che stia per morire, Emma li svela tutti al bellissimo ma sconosciuto ragazzo seduto accanto a lei. Il problema è che il giorno dopo lo stesso ragazzo si si presenta in ufficio come Jack Harper (Tyler Hoechlin) , nuovo CEO della compagnia per la quale Emma lavora.

Elise Duran (Finding Sarah, LA Shrinks) dirigerà il film partendo dalla sceneggiatura non originale di Peter Hutchings (The Outcasts, The Last Keepers). Claude Dal Farra, Brice Dal Farra e Brian Keady produrranno per BCDF Pictures. Charles Miller sarà produttore esecutivo insieme alla Daddario.

Si tratta del secondo film tratto da un romanzo di Sophia Kinsella. Il primo, Shopaholic, nel 2009 è diventando il film Confessions of a Shopaholic, con Krysten Ritter (Marvel's Jessica Jones), Isla Fisher e Hugh Dancy.