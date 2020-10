Alexandra Daddario in topless dopo lo snorkeling: la foto fa impazzire i fan

Alexandra Daddario è un'attrice particolarmente apprezzata, sia per le doti recitative, sia per le doti da modella che è solita esibire sui social. In questo caso ha deciso di conquistare Instagram con uno splendido scatto in costume.

Nella descrizione leggiamo solo "post-snorkeling" e per il resto è la foto a parlare: l'attrice appare infatti in topless, con indosso solo il costume che ha usato durante l'immersione. Ovviamente sono arrivati immediatamente i complimenti dei followers e qualche milione di like... ordinaria amministrazione per un personaggio pubblico così amato.

C'è chi chiede dove siano finiti i ragazzi di True Detective, e chi invece ammette con ironia che sarebbe perfetta per un film su Baywatch. Nel remake del 2017 l'attrice americana ha infatti interpretato il ruolo di Summer Quinn, al fianco di Zac Efron e di Dwayne Johnson, con il quale è tornata a collaborare per il disaster movie San Andreas. Famosa anche per Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il mare di mostri, Alexandra Daddario è apparsa in un sensuale video di Comedy Central, nel quale invita gli americani ad andare a votare.

L'attrice sembra essere sempre ben disposta nei confronti dei fan e condivide volentieri molti momenti della sua vita privata sui social network, come dimostra la prova bikini pubblicata durante la quarantena.