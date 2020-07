Alexandra Daddario tra Tokyo e criminalità nel trailer di Lost Girls & Love Hotels

Astrakan Film ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Lost Girls & Love Hotels, thriller conosciuto in precedenza come conosciuto in precedenza come I Am Not a Bird e basato sul romanzo di Catherine Hanrahan. La pellicola vede come protagonista Alexandra Daddario nei panni di un insegnante che vive a Tokyo e cerca di dimenticare il suo passato.

Diretto dal regista svedese William Olsson, il film è descritto come un "provocatorio viaggio che invita gli spettatori a perdersi nei più bui corridoi del Giappone nella speranza di vivere dei fugaci momenti di bellezza". La trama segue una giovane donna, Margaret, persa nel delirio delle notti di Tokyo. Perseguitata dalla discesa nella follia di suo fratello gemello, Margaret sfida il pericolo nei bar più malfamati e nei clienti degli hotel che frequenta. Un giorno si imbatte in Kazu, affascinante e giovane gangster, e da quel momento potrà forse avere la sua occasione di redenzione.

Nel cast troviamo anche Takehiro Hira (The Fighter Pilot, The Floating Castle), Carice Van Houten (Game of Thrones), Misuzu Kanno (37 Seconds, Vise) e Kate Easton (Where’d You Go, Bernadette). La sceneggiatura è stata curata dalla stessa Hanrahan.

Apparsa l'anno scorso nella commedia romantica Can You Keep a Secret?, al fianco di Tyler Hoechlin, la Daddario nei mesi scorsi aperto ad un suo debutto nel mondo dei Cinecomic.