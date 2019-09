Alexandra Daddario svela: 'Non fanno che propormi film di supereroi, e prima o poi...'

Nel corso di una recente intervista con i colleghi di ComicBook, la star Alexandra Daddario ha svelato di essere molto vicina al mondo dei cine-comics e dei film di supereroi, e che prima o poi reciterà sicuramente in una di queste nuove e grosse produzioni hollywoodiane.

L'attrice, nota al grande pubblico per la saga di Percy Jackson, San Andreas, Baywatch e la prima stagione di True Detective, ha svelato di aver avuto alcune telefonate di lavoro con personalità importanti del mondo dei cinecomics, anche se ad oggi non ha nessuna offerta concreta sulla scrivania.

"Mi piacerebbe far parte di uno di quei film, certamente. Ma per abitudine non mi concentro troppo sulle fantasie: se qualcosa ha un senso e si adatta a ciò che sto cercando, fantastico, ma generalmente non perdo tempo a non pensare a ruoli che non ho ancora, o per i quali non devo fare audizioni. Prendo solo le cose come vengono, quindi al momento non ho un personaggio specifico che mi ossessiona e che muoio dalla voglia di interpretare. Inizierò a pensarci e ad appassionarmi quando mi verrà fatta un'offerta."

Parole molto pratiche e dirette quelle dell'attrice, che non ha tirato in ballo né Marvel Studios né DC Films, mantenendosi il diritto di non rivelare l'identità dei suoi interlocutori telefonici. Se la scelta spettasse a voi, quale ruolo le affidereste? Fatecelo sapere nei commenti!

