Alexandra Daddario, la star di Percy Jackson esordirà presto nel mondo dei cinecomic?

Nel corso di una recente intervista Alexandra Daddario, star di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il Ladro di Fulmini, ha anticipato la possibilità di un esordio nel mondo dei cinecomic.

Senza tirare in ballo DC Films o Marvel Studios, l'attrice ha spiegato:

"Mi piacerebbe far parte di uno di quei film, certamente. Ma per abitudine non mi concentro troppo sulle fantasie: se qualcosa ha un senso e si adatta a ciò che sto cercando, fantastico, ma generalmente non perdo tempo a pensare a ruoli che non ho ancora, o per i quali non devo fare audizioni. Prendo solo le cose come vengono, quindi al momento non ho un personaggio specifico che mi ossessiona e che muoio dalla voglia di interpretare. Inizierò a pensarci e ad appassionarmi quando mi verrà fatta un'offerta."

Niente porte chiuse, insomma, ma tanta attesa sia da parte della star che da parte dei suoi fan, che di certo non vedono l'ora di vederla nei panni di una celebre supereroina: secondo voi qual è il ruolo più adatto ad Alexandra Daddario? Ditecelo nei commenti.

Oltre alla saga di Percy Jackson, l'attrice è nota al grande pubblico anche per i film con The Rock come San Andreas e Baywatch e ovviamente per la prima stagione di True Detective. Ultimamente, la Daddario è uscita nelle sale cinematografiche statunitensi con la commedia romantica Can You Keep a Secret?, basata sull’omonimo romanzo di Sophie Kinsella. Inoltre, negli scorsi mesi è diventata una delle protagoniste della serie televisiva Why Women Kill, black comedy incentrata su tre donne collegate tra loro per non solo dalla stessa dimora di Pasadena, nella quale hanno vissuto, ma anche per aver sperimentato l’infedeltà dei propri mariti, cosa che le ha spinte ad uccidere.

