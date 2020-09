Alexandra Daddario se la spassa in piscina: 'Posso essere sexy anche in quarantena'

Quarantena non vuol dire necessariamente annoiarsi a morte: se si ha la fortuna di avere già in casa la compagnia giusta tutto può diventare più sopportabile o addirittura divertente, come testimonia un recente video pubblicato da Alexandra Daddario.

La star di Baywatch e Percy Jackson ha infatti organizzato una giornata in piscina con le sue due coinquiline Kate e Morgan: le tre erano state separate per un po' di tempo, essendo entrambe state in isolamento con le rispettive famiglie nell'attesa dei risultati del tampone.

"Certe volte è un bene essere negativi" scherza Daddario nel video in cui la si vede godersi finalmente una giornata in bikini. "Avevo dimenticato che posso essere sexy anche in quarantena" asserisce soddisfatta l'attrice mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato stretto in un bikini che ha mandato immediatamente in delirio i suoi tanti fan sui social.

Insomma, un modo come un altro per alleggerire una situazione piuttosto pesante come quella dell'isolamento: certo, se si ha a disposizione una piscina diventa tutto più semplice, ma il messaggio dell'ex-star di True Detective è che, in fondo, per vivere meglio anche una quarantena basta avere la compagnia giusta. Parlando di carriera, intanto, secondo alcune voci Alexandra Daddario potrebbe esordire nel mondo dei cinecomic tra non molto tempo.