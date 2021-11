Alexandra Daddario sexy sui social: la foto su Instagram fa il pieno di like

Alexandra Daddario è una delle giovani attrici più apprezzate degli ultimi anni, non solo per le sue indiscutibili doti recitative ma anche, per la sua travolgente bellezza che spesso e volentieri viene messa in mostra con provocanti scatti sui social network.

In una delle ultime immagini pubblicate poche ore fa, la straordinaria attrice si mostra in coppia con il suo fido cagnolino Gerry con il volto corrucciato da casalinga disperata. La star di Baywatch indossa un provocante corsetto che mette in mostra un seno a dir poco straripante ma al contempo, tiene anche alcuni guanti e una spugnetta, come se stesse per fare il bagnetto al suo amico a 4 zampe.

Naturalmente, in brevissimo tempo, questo ironico e sensualissimo scatto, ha raccolto una marea di mi piace, dimostrando ancora una volta l'incredibile seguito della giovane attrice sui social network.

Già in passato uno scatto in topless di Alexandra Daddario ha fatto il pieno di like e a quanto pare, l'attrice continua ad essere particolarmente ben disposta nei riguardi dei fan, condividendo spesso e volentieri immagini assai hot. Tra l'altro, Alexandra Daddario sembra ben disposta verso i cinecomics, e molto presto potremmo vederla nei panni di una sexy supereroina. Voi su quale puntate? Diteci le vostre previsioni nell'apposita sezione dedicata ai commenti.