Alexandra Daddario, il sensuale video di Comedy Central che invita gli americani al voto

Alexandra Daddario è protagonista di un video pubblicato sulla pagina Facebook di Comedy Central, nel quale si rivolge in maniera sensuale e accattivante agli americani, e con un testo pieno di doppi sensi invita gli elettori a prepararsi alla votazione per le presidenziali in programma agli inizi di novembre.

Nel video Alexandra Daddario si trova a letto, appena sveglia, e si rivolge allo spettatore come se fosse reduce da una notte di passione in sua compagnia. Attraverso un monologo di qualche minuto, Daddario ricorda agli americani l'importanza di essere preparati e pronti alla votazione, e le modalità con le quali avvicinarsi al giorno della votazione.



Il tutto condito da un tono sensuale e con tantissimi ammiccamenti allo spettatore, e doppi sensi inseriti in tutto il testo del video, che prevedibilmente ha subito spopolato su internet e i canali social.

Certamente si tratta di uno dei video dedicati alle votazioni americane più esilaranti di sempre, e tutto questo è evidente anche dal successo che in queste ore sta avendo sul web.

All'interno della news potete trovare il video completo dell'appello di Alexandra Daddario agli americani sulla preparazione al voto.



Alexandra Daddario è nota per i suoi ruoli in diversi film hollywoodiani. Su Everyeye potete leggere la recensione di Baywatch e la recensione di San Andreas, due dei film ai quali l'attrice ha partecipato nel corso della sua carriera.