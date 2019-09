Alexandra Daddario interessata a Catwoman o ad una parte in Black Adam con The Rock

Dopo aver rivelato di essere interessata ad un ruolo nei cinecomics, l'amatissima modella e attrice Alexandra Daddario ha commentato la possibilità di entrare nel nuovo universo DC Films.

Nel corso di una recente intervista, l'attrice per esempio ha parlato il ruolo di Catwoman nella nuova trilogia di Batman scritta e diretta da Matt Reeeves, dopo che l'intervistatore le ha fatto notare che molti fan vorrebbero vederla nella parte.

"Oh! In realtà non lo sapevo. Sarebbe davvero figo! Ovviamente mi piacerebbe unirmi a qualsiasi universo cinematografico. Penso che quei ruoli siano davvero fantastici. Penso che facciano grandi cose per la carriera degli attori ed è sempre divertente far parte di grosse produzioni come quelle."

Sfortunatamente per la Daddario potrebbe non corrispondere all'identikit diffuso nei giorni scorsi sulla perfetta Catwoman voluta da Matt Reeves, che stando alle voci di corridoio sarà interpreata da un'attrice di colore (Zoe Kravitz era la prima scelta, ma ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni). La star però non si è data per vinta, e ha parlato anche di una eventuale futura rimpatriata con Dwayne 'The Rock' Johnson: i due infatti hanno lavorato insieme a San Andreas e Baywatch, e la Daddario sarebbe ben felice di raggiungerlo nel cine-comic Black Adam, spin-off della saga di Shazam! attualmente in lavorazione.

"Sarebbe sciocco per me dire di no ad una cosa del genere. Adoro lavorare con Dwayne, adoro il suo team e quei progetti sono stati incredibilmente divertenti. Ho fatto un paio di blockbuster e penso che sia così divertente. I set sono fantastici, adoro fare acrobazie e tutto il resto. È divertente ed è eccitante. Sarebbe fantastico, ma è difficile pensarci quando ancora non hai un'offerta."