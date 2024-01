Alexandra Daddario conquista tutti col nuovo vestito da tappeto rosso

La scintillante stagione dei premi offre alle star numerose occasioni per indossare mise eleganti e fantasiose, come dimostrano i look sfoggiati agli Emmy Awards.

Alexandra Daddario non era presente alla serata, ma ha avuto numerose occasioni per mostrare a tutti il suo eccellente gusto nel vestire. Una è stata la presentazione di Elle's Women in Hollywood, che ha visto la partecipazioni di grandi nomi, come Jodie Foster, Alicia Silverstone e Bella Ramsey.

Per l'occasione, Alexandra Daddario ha indossato un lungo vestito cut-out, arricchito da brillanti pailettes. I tagli laterali e le maniche a sbuffo hanno esaltato la carnagione dell'attrice, che ha dimostrato di possedere quel gusto necessario per sdrammatizzare la seriosità del colore nero dell'abito.

Il vestito è stato disegnato da Michael Kors, uno dei più stimati e noti stilisti statunitensi, abile come pochi a cogliere le principali tendenze del momento e a rileggerle in modo originale: il lungo abito nero indossato da Alexandra Daddario lo dimostra.

Alexandra Daddario, recentemente impegnata in Mayfair Witches, ha colto l'occasione per parlare della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Siamo certi che l'attrice avrà presto altre occasioni (e red carpet!) per sfoggiare il suo stile unico.