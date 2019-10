Alexander Skarsgard rivela qualche dettaglio sul suo personaggio in Godzilla vs Kong

Accompagnato da critiche tutt'altro che entusiaste in America, il Godzilla II: King of the Monsters di Michael Dougherty si è rivelato un mezzo flop ai botteghini mondiali, lasciando tentennare per un momento il Monster Universe della Warner Bros., che procederà comunque come da programma con l'atteso crossover Godzilla vs Kong il prossimo anno.

Del film diretto da Adam Wingard (You're Next, Blair Witch, Death Note) sappiamo purtroppo ancora molto poco, anche se la data d'uscita fissata a marzo 2020 dovrebbe significare l'arrivo di un trailer a breve, sempre che poi Godzilla vs Kong non venga rimandato come suggerito da alcune recenti voci (ma al momento non ci sono conferme né smentite).



Protagonista del film - o meglio, new entry - sarà Alexander Skarsgard, che intervistato recentemente da Collider ha avuto modo di discutere del suo personaggio e rivelare i primi dettagli del ruolo, senza ovviamente sbottonarsi più del dovuto. L'attore ha cominciato a discutere della parte spiegando i motivi che lo hanno convinto ad accettare l'ingaggio:



"Era davvero entusiasta. Prima di accettare la parte, avevo affrontato una serie di argomenti più oscuri e complessi in ruoli più dark, come appunto The Kill Team, The Aftermath, The Little Drummer Girl, Hold the Dark o anche Big Little Lies, dove si parlava di abusi. Una serie di progetti con tematiche ampiamente interessanti, ma ero anche pronto a interpretare un personaggio con più leggerezza e con divertimento. Avevo già incontrato Adam Wingard e l'ho apprezzato subito. I ragazzi di Legendary sono poi delle persone fantastiche e ottimi collaboratori, se vuoi girare un film d'azione. Il mio è stato un personaggio divertente da interpretare. Un bravo ragazzo, simpatico e mai noioso".



Continua l'attore: "I protagonisti di questi colossali film d'azione li trovo spesso molto piatti psicologicamente poco interessanti. Ero davvero molto interessato al mio personaggio e avevo molto idee per renderlo sfaccettato e i ragazzi di Legendary e il regista mi hanno appoggiato in questo, lasciandomi modellare il personaggio per renderlo più interessante. Una libertà di cui gli sono molto grato. Quello che più mi è piaciuto del mio ruolo è che si tratta di un eroe riluttante. È un geologo che non è né coraggioso né molto forte; non è un ex-marine o un leader carismatico. È molto nervoso, spesso a disagio ed è gettato contro la sua volontà in questo mondo allo sbando che non è pronto ad affrontare. Insomma, avere un protagonista-eroe non d'azione in un film d'azione è stato abbastanza divertente e ci ha permesso anche di creare dei momenti ironici molto efficaci".



Godzilla vs Kong è atteso nelle sale italiane il 12 marzo 2020.