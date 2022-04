Alexander Skarsgard ricorda: 'Senza pantaloni agli MTV Awards? Volevo imitare Zac Efron'

Alexander Skarsgard non ha mai avuto troppi problemi a mostrarsi svestito: già nei (pochi) panni di Tarzan avevamo potuto ammirare il fisico statuario dell'attore, situazione che abbiamo l'impressione si ripeterà anche in occasione dell'imminente The Northman. Questo, ovviamente, senza contare le volte in cui il nostro ha voluto dare spettacolo!

Un valido esempio è la serata degli MTV Movie Awards 2016, durante i quali Skarsgard era presente per promuovere proprio il già citato The Legend of Tarzan: gli spettatori ricorderanno bene l'entrata in scena decisamente poco sobria dell'attore, che si presentò sul palco indossando un elegante smoking... Lasciando volontariamente a casa i pantaloni del completo!

"Qualche anno fa, mentre stavamo promuovendo The Legend of Tarzan, Samuel L. Jackson e io andammo agli MTV Movie Awards. L'anno prima Zac Efron si era tolto la maglietta... E lui è così sexy. Decisi di mostrare anch'io un po' di pelle. Non potevo togliermi la maglietta perché Zac Efron l'aveva già fatto, quindi pensai: 'Beh, mi toglierò i pantaloni, è sexy lo stesso'" sono state le parole di Skarsgard al riguardo.

Che dire: speriamo che nessuno decida di raccogliere la sfida togliendosi qualcos'altro nei prossimi anni! Per ammirare il fisico di Alexander Skarsgard in tutto il suo splendore, intanto, qui trovate uno degli ultimi poster di The Northman.