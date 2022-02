Alexander Skarsgard è pronto alla guerra nella nuova brutale foto di The Northman

Il trailer ufficiale di The Northman ha alzato il sipario su uno dei film più attesi dell'anno, e adesso il terzo lungometraggio scritto e diretto da Robert Eggers torna a mostrarsi con una nuova immagine esclusiva della rivista Total Film.

La foto, disponibile in calce all'articolo, mostra il protagonista interpretato da Alexander Sgargard correre verso la battaglia lanciando un grido furente di guerra: incentrato sulla storia di vendetta di Amleth, The Northman avrà una scala molto più ampia rispetto a quella tra virgolette ristretta di The Witch o The Lighthouse, e segnerà un grosso passo in avanti nella carriera di Eggers.

"E' stato intimidatorio e scoraggiante", ha confessato lo sceneggiatore/regista a Total Film. "Ero completamente terrorizzato, ma credo che oggi sia un grande privilegio poter fare qualcosa del genere su questa scala. È stato emozionante. Lo studio mi ha permesso di usare tutti i miei capi dipartimenti dei miei precedenti due film e sono stato in grado di lavorare con i migliori storici di vichinghi del mondo, il che è stato incredibile".

Basato sulla storia di Amleth, dell'autore danese Saxo Grammaticus, scritta originariamente in latino, The Northman racconta la vicenda del principe Amleth, che cerca di vendicare il padre assassinato dallo zio. E si, se vi sembra familiare è perché Shakespeare ha preso da qui le sue idee per Amleto. La grande differenza è che questa versione "antica e primitiva" di Amleth scritta da Eggers e Sjón sarà quella di un uomo d'azione robusto e violento: "La quantità di disciplina che Alex ha messo in questo ruolo è pazzesca", ha aggiunto Eggers. "Ha trasformato il suo corpo più di quanto non abbia fatto per la parte di Tarzan."



The Northman arriverà in Italia dal 28 aprile.