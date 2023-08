Alexander Skarsgård voleva smettere di recitare prima di 'The Northman'

L'attore svedese Alexander Skarsgård è salito alla ribalta nell'ultimo decennio, conquistando ruoli sempre più importanti all'interno del panorama televisivo, partendo da Melancholia di Lars Von Trier, passando da Succession, fino ad arrivare a The Northman con Robert Eggers(qui potete trovare la nostra recensione di The Northman)

Spesso, la vita dell'attore non è semplice, soprattutto per quelli che fanno fatica ad emergere, ma quella di Alexander Skarsgård è stata davvero una montagna russa. La carriera dell'attore svedese inizia nel film "Hunden som log", e da lì, all'età di 16 anni, comincia la sua fama. Se a un normale attore tutto ciò avrebbe fatto piacere, per Alexander Skarsgård non è stato affatto facile, portandolo a ragionare su un possibile stop definitivo alla sua attività recitativa. L'attore ha infatti dichiarato:

"Quando le persone mi riconoscevano, mi sentivo davvero a disagio. Credevo a tutto quello che dicevano su di me e su chi fossi, ma la maggior parte delle persone a 16 anni non sanno chi effettivamente sono. Stavo affrontando il passaggio da ragazzo a uomo, che già di per se è un passaggio complicato, ma farlo sotto i riflettori non è affatto salutare, per questo non ho recitato per 8 anni"

Così Alexander comincia un percorso particolare nell'esercito svedese, nell'unità "SäkJakt", che ha detta sua lo ha aiutato ad acquisire abilità fondamentali e soprattutto disciplina. Quella disciplina fondamentale che lo ha aiutato poi nella ripresa della sua carriera di attore, portandolo a collaborare con uno dei cineasti più talentuosi come Robert Eggers, Ma allo stesso tempo pare non sia facile lavorare con il regista. Lo ha confermato una collega di Skarsgård: Anya Taylor-Joy ha detto che gli attori delicati non possono lavorare con Eggers