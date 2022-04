Alexander Skarsgård e i problemi legati al suo fisico: 'Non mi prendevano sul serio'

Dopo aver visto Alexander Skarsgård nel nuovo poster di The Northman con Anya Taylor-Joy, l'attore ha recentemente raccontato dei problemi che ha dovuto affrontare ad inizio carriera a causa del suo aspetto fisico.

In una recente intervista al Sunday Times, la star di True Blood ha infatti raccontato di come ci siano voluti anni prima di poter essere preso sul serio come attore a causa del suo aspetto da star del cinema.

"Non so davvero se questo fosse il motivo per cui non stavo ottenendo ruoli", ha detto l'attore. “A partire dalla Svezia, c'era roba sull'essere alti e biondi. Ma la maggior parte delle persone lì sono alte e bionde".

Skarsgård ha continuato: "Comunque, dopo il mio primo lavoro, ero in una stupida lista hot di ragazzi muscolosi e le persone non mi prendevano sul serio. Se vuoi interpretare dei personaggi profondi ma sei stato etichettato come 'un tizio che si toglie la maglietta', non otterrai quelle offerte".

L'attore, nominato ben cinque volte l'uomo più sexy del mondo in Svezia, ha così ammesso di aver accusato per molto tempo il tutto: "Mi stavo chiedendo perché ero nel settore", ha detto riferendosi ai ruoli 'banali' offerti in quel momento.

Per concludere, vi lasciamo con il trailer di The Northman, il prossimo film di Robert Eggers in uscita il 21 aprile e che vedrà Skarsgård nel ruolo del principe vichingo Amleth.