Alexander Payne alla regia di The Burial per Amazon Studios

Deadline riporta che il regista tre volte candidato all'Oscar, è in trattative per dirigere il filmper Amazon Studios. Payne è reduce dal flop, sia di critica che di pubblico, di, pellicola che ha aperto l'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con protagonista

The Burial è basato sulle gesta di Willie Gary, un avvocato impegnato nel caso di Jeremiah O'Keefe, proprietario di un'agenzia di pompe funebri nell'area del Mississippi. Esperto nelle cause contro giganti di vari settori, Gary, soprannominato 'Il Killer dei Giganti', Gary s'impegnerà per ottenere un risarcimento di 500 milioni di dollari.

Una classica vicenda 'Davide vs Golia' per un progetto che sarà prodotto da Jenette Kahn e Adam Richman, che originariamente svilupparono il progetto per la Warner Bros.

Alexander Payne nel corso della sua carriera è stato nominato al premio Oscar per Election e ha vinto l'Academy Award e il Golden Globe per la sceneggiatura di Sideways - In viaggio con Jack nel 2005. Il suo secondo Oscar l'ha ottenuto nel 2012, grazie alla miglior sceneggiatura per Paradiso Amaro.

Prima di Downsizing - Vivere alla grande, Alexander Payne ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico per il film in bianco e nero Nebraska, presentato al Festival di Cannes e grazie al quale Bruce Dern, protagonista del film insieme a Will Forte, ha ottenuto il premio per la miglior interpretazione maschile sulla Croisette, oltre alla nomination al premio Oscar, la seconda in carriera, oltre alle candidature ai Golden Globes, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.

Alexander Payne ha totalizzato sinora sette candidature agli Oscar, vincendone due.