Alexander, il film rischiò di non arrivare nelle sale in Grecia: ecco perchè

Nel 2004, nei cinema di tutto il mondo arrivava Alexander, pellicola che ripercorreva la storia della vita di Alessandro Magno, diretta da Oliver Stone. Nonostante il nome altisonante del regista, anche Stone ebbe tantissimi detrattori compresi gli stessi greci, protagonisti del film.

La pellicola, con protagonista Colin Farrell che ha ammesso di aver pensato di essere un pessimo attore in quel periodo della sua carriera, ripercorreva le vicende che interessarono Alessandro Magno, compresi i legami che lo segnarono nel corso della sua vita come uomo e come condottiero. Nonostante l'enorme omaggio fatto da Stone, il film ebbe diverse difficoltà ad uscire in Grecia a causa di un gruppo di avvocati che cercò, fino all'ultimo secondo, di vietare l'uscita della pellicola.

Infatti pare che, in un periodo storico (l'inizio degli anni 2000) in cui la Grecia era ancora un paese non particolarmente sviluppato sul tema dei diritti LGBTQ+, degli avvocati provarono in tutti i modi di far vietare il film poichè, secondo loro la figura storica di Alessandro Magno veniva pesantemente denigrata a causa del fatto che il film facesse riferimento alla sua presunta bisessualità. Nonostante avessero cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote alla produzione, la pellicola arrivò ugualmente al cinema in Grecia debuttando in anteprima al primo posto dei box office di tutto il paese.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi sveliamo le differenze tra la versione originale di Alexander e la director cut di Oliver Stone.