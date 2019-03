Alexander Dinelaris adatta il musical di Broadway 'Jekyll & Hyde'

Il produttore di Revenant - Redivivo, Alexander Dinelaris adatterà per il grande schermo l'acclamato musical di Broadway firmato da Frank Wildhorn, Jekyll & Hyde, svela il sito Comingsoon.net.

Dinelaris, premio Oscar per la sceneggiatura originale di Birdman, ha firmato lo script di questo Jekyll & Hyde e lo produrrà attraverso la sua nuova casa di produzione, Lexicon. Jekyll & Hyde sarà la prima produzione della Lexicon, creata insieme a Rob Quadrino, come possibile casa per sceneggiatori eccezionali che supportano e proteggono le loro storie, pensata per produzioni televisive, cinematografiche e teatrali.

Bluestone Entertainment co-produrrà il progetto. Richard Saperstein della Bluestone, infatti, figurerà tra i produttori di quest'adattamento cinematografico insieme a Dinelaris e a Quadrino. Tra i produttori troveremo anche Dan Angel, Brian Gott, e Marc Iannarino mentre Phil Kim e David Segel saranno i produttori esecutivi.

Jekyll & Hyde debuttò a Broadway nel 1997 e nel corso di 20 anni è stato adattato in quattro continenti, 28 paesi ed ha incassato quasi un miliardo di dollari. L'acclamato musical segue il Dr. Jekyll mentre confronta il suo alter ego, Mr. Hyde, in un'epica battaglia tra il bene ed il male.