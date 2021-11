Alexander, meglio i credit o una cavalcata? Il compenso del consulente di Oliver Stone

Per un film come Alexander la consulenza di un esperto in materia è fondamentale: il film di Oliver Stone non fa quindi eccezione, con il regista che decise saggiamente di avvalersi dei consigli e dei suggerimenti di Robin Lane Fox, professore di Oxford nonché biografo proprio del leggendario condottiero macedone.

La biografia di Alessandro redatta dal professor Fox fu una fonte importantissima per Oliver Stone, che basò gran parte della ricostruzione proprio su quanto narrato nel libro: un supporto fondamentale che, naturalmente, andava adeguatamente ricompensato.

Robin Lane Fox, però, non volle che il suo nome comparisse nei credit del film con Colin Farrell: il professore chiese ed ottenne, infatti, un compenso decisamente particolare! Grande appassionato di cavalleria, Fox era solito andare a cavallo nelle campagne inglesi, ma stavolta decise di sfruttare l'occasione per puntare a qualcosa di più di una semplice cavalcata campestre.

Al professore fu infatti concesso di apparire come comparsa alla guida di una delle cariche a cavallo più imponenti mai girate, vestendo da cavaliere macedone e partendo all'attacco nel nome di Alessandro: una ricompensa decisamente più memorabile di una semplice citazione nei titoli di coda, non trovate? Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sulla director's cut di Alexander.