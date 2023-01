Alexander, Colin Farrell ricorda: 'Pensai di essere un attore di mer*a'

Con Alexander Oliver Stone puntò decisamente in alto, finendo però per cadere rovinosamente: il film su Alessandro Magno fu un vero flop di pubblico e critica, al punto che a quasi 20 anni di distanza lo stesso Colin Farrell non riesce a non annoverarlo tra le più grandi delusioni della sua vita professionale e non.

"Quando dico che avevamo aspettative, intendo dire che avevamo già pronti i nostri smoking [per le premiazioni, ndr]. Non sto scherzando. Pensavamo tutti: 'Ok ragazzi, andiamo agli Oscar'. Poi uscì, uscirono le recensioni e ricordo che qualcuno mi disse: 'Oh, non sono buone'. E io ero tipo: 'Aspettate un attimo, cosa intendete per non buone?'" sono state le parole della star di The Batman.

Farrell ha proseguito: "Arrivai a un punto in cui avrei voluto chiedere a chiunque incontrassi: 'Hai visto Alexander? Se l'hai visto, mi dispiace davvero'. Non sarei riuscito a recuperare 20 milioni di dollari, ma almeno... Dopodiché cominciai a mettermi in discussione. Pensai: 'Faccio semplicemente schifo. Sono un attore di mer*a, ora l'ho capito'".

Una delusione importante, ma evidentemente anche un viatico fondamentale per la carriera di un attore che, qualche anno dopo, avrebbe cominciato a dimostrare tutto il suo valore. E voi, che ricordo avete di Alexander? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutte le differenze tra la versione originale e la ultimate cut di Alexander.