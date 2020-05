Alex Wolff nel nuovo film di M. Night Shyamalan: scopriamo l'intero cast

Dopo l'accoglienza divisiva del suo interessante Glass e una riuscita pausa sul piccolo schermo con l'agghiacciante Servant per AppleTV+, M. Night Shyamalan è pronto a tornare alla regia di un nuovo progetto cinematografico non appena sarà possibile riprendere le produzioni, ma nel mentre sembra aver scelto i suoi interpreti.

Stando infatti all'affidabile Variety, il regista avrebbe scelto il già vociferato Alex Wolff (Jumanji: The Next Leve, Death Note) come protagonista, mentre in trattative ormai inoltrate ci sarebbero anche Eliza Scanlen (Piccole Donne), Thomasin McKenzie (JoJo Rabbit), Aaron Pierre (Krypton) e Vicky Krieps (Il Filo Nascosto).



I dettagli sul progetto, cioè titolo e trama, restano tutt'ora sconosciuti e top secret, anche se sappiamo che Shyamalan scriverà, dirigerà e produrrà il film che sarà poi distribuito da Universal Pictures. Data l'assenza di specifiche, qualcuno ha già iniziato a speculare su di un possibile lungometraggio connesso in qualche modo a uno o più dei suoi precedenti lavori.



Il nuovo film di M. Night Shyamalan non ha ancora una data d'uscita ufficiale, che arriverà presumibilmente quando miglioreranno le condizioni sanitarie, ancora in emergenza a causa della Pandemia da Coronavirus.

