Alex Winter condivide una nuova foto dal set di Bill & Ted Face the Music

Poche ore la foto di Keanu Reeves con la barba tagliata per l'inizio delle riprese dell'attesissimo Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo del franchise che vede co-protagonista l'amatissimo Alex Winter, che dopo il collega è infatti sbarcato su Twitter per condividere con i fan una nuova foto dal set.

L'attore ha dunque postato una foto che lo ritrae a mezzo busto e di spalle. Il protagonista della foto non vuole infatti essere lui in quanto Alex Winter, ma mostrare esclusivamente la maglietta che ha indosso, di colore azzurro e che riporta stampato sulla schiena il nome della band di Bill Preston e Ted Logan, i Wyld Stallyns. Nella didascalia sotto la foto si legge: "Primo giorno. Ci vediamo dall'altra parte e ricordatevi di essere eccellenti". Questo l'augurio per l'inizio della produzione.



Bill & Ted Face the Music è ambientato 28 anni dopo il secondo film della saga commedia fantascientifica, quando i nostri protagonisti ormai cinquantenni decidono di compiere definitivamente il loro destino nella scena rock'n'roll. Un giorno un visitatore dal futuro li avverte però che soltanto la loro canzone potrà salvare il mondo dalla distruzione assicurata, costringendo i due a mettersi in viaggio con le rispettive figlie per compiere questa mitica impresa.



Nel cast del film troveremo anche il divertente Anthony Carrigan (Barry) nel ruolo del villain. L'uscita è prevista nelle sale americane il 21 agosto 2020.