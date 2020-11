Alex Garland, il regista di Annientamento sul suo nuovo film: sarà un horror a basso costo

Da Ex Machina ad Annientamento su Netflix, fino ad arrivare all'ultima e sorprendente Devs, serie tv targata FX, qualunque cosa tocchi Alex Garland si rivela di altissima qualità, e questo grazie al suo talento per l'immagine e il suo amore per il genere, che sfrutterà a quanto pare anche nel suo nuovo e intrigante progetto.

Uscito infatti dall'esperienza sul piccolo schermo dopo aver scritto e diretto tutti e otto gli episodi della superlativa Devs, Garland è ora pronto a tornare al cinema con un nuovo lungometraggio, uscendo dal territorio della sci-fi più o meno pura per addentrarsi e anzi tornare al mondo dell'horror.



Lo ha rivelato ai microfoni di Empire Magazine: "Ho scritto un film horror a basso budget e ambientato nel Regno Unito". Casting e finanziamenti del progetto sono attualmente in discussione e lavorazione, con un inizio riprese previsto orientativamente entro la primavera del 2021. Continua Garland: "Non so al momento se sia irrealistico o meno. In questo particolare momento, un film sembra sempre irrealistico, ma poi in qualche modo funziona".



Il film horror in questione è arrivato dopo che l'autore stava lavorando ad altro, a dire il vero a una seconda serie televisiva per ora accantonata.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.