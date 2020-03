Alex Garland parla della possibilità di dirigere un film su Swamp Thing

Nel corso di una recente intervista promozionale per la sua nuova serie tv Devs, il regista e sceneggiatore Alex Garland ha parlato della possibilità di dirigere un film su Swamp Thing per DC/Warner Bros..

L'autore, acclamato per il suo lavoro con Ex Machina e Annientamento, si è già ritrovato a lavorare nel mondo degli adattamenti dei fumetti in passato, scrivendo l'episodio "Sunrise" di Batman: Black and White, e sceneggiato (e, forse si o forse no, diretto) Dredd, film con Karl Urban del 2012 arrivato in Italia solo l'anno scorso grazie al mercato home-video.

Una proprietà DC alla quale fu collegato in passato è Swamp Thing, che lo stesso Garland citò fra le fonti di ispirazione per Annientamento, e della quale aveva già espresso la volontà di dirigere un adattamento di nel 2018. ComicBook.com ha recentemente avuto la possibilità di intervistare l'autore durante il Chicago Comic and Entertainment Expo, e nella chiacchierata si è tornati proprio sul personaggio della DC, che nel frattempo è diventato una serie tv per il servizio di streaming DC Universe.

"È complicato per me perché amo davvero Swamp Thing", ha spiegato Garland. "Ma anche all'epoca non stavo esattamente dicendo che volevo farlo. Il problema per me è che Alan Moore, che ha scritto le storie di Swamp Thing che ho davvero adorato più di tutte, è stato molto, molto chiaro sul fatto che non vuole che le persone adattino il suo lavoro. Quindi non ho potuto lavorare su Swamp Thing per questo motivo. Ho troppo rispetto e ammirazione per Alan Moore. Ma posso fantasticare sulla possibilità di lavorarci. Posso sognare ad occhi aperti. Penso che il problema sia: come si adatta qualcosa che esplicitamente non vuole essere adattato?"

Negli scorsi mesi forse è stato Damon Lindelof a fornire a Garland una risposta, col suo adattamento di Watchmen: per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Watchmen e alla recensione di Annientamento.