Alex Garland non dirigerà un nuovo film di Judge Dredd

Prima degli acclamati sci-fi Ex Machina ed Annihilation, il regista Alex Garland aveva scritto e prodotto Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse, il secondo adattamento cinematografico del fumetto della rivista 2000 AD. dopo il film del 1995 con Sylvester Stallone.

Il film, uscito nel 2012, è arrivato in Italia soltanto quest'estate direttamente per il mercato home-video, ma in questi anni sono emerse numerose storie dal dietro le quinte della produzione: il protagonista Karl Urban, ad esempio, ha rivelato che nonostante non sia stato accreditato, fu proprio Garland a dirigere il film, in quella che è stata una lavorazione alquanto problematica.

Lavorazione problematica che il regista e sceneggiatore non vuole assolutamente ripetere, ecco perché in una recente intervista con ScreenGreek ha affermato che le possibilità di un sequel sono scarsissime:

"È stata un'esperienza piuttosto sgradevole, per tutta una serie di ragioni. Alla fine, non penso che tornerò indietro. Adoro Dredd, e con questo intendo dire che amo il personaggio, ma non ho alcuna fretta di fare un nuovo film."

Purtroppo i fan che sperano in un ipotetico Dredd 2 rimarranno delusi, ma gli appassionati del cinema di Alex Garland avranno di che rallegrarsi, dato che l'autore prossimamente tornerà con la miniserie Dev, sviluppata per il network FX.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Dredd.